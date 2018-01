Elezioni, D'Incecco annuncia: "Non mi ricandido ma continuo a lavorare per la gente"

Lo afferma in una nota l'on. pescarese Vittoria D'Incecco, parlamentare del Partito Democratico.

"E' per me una scelta sofferta e dolorosa, ma ritengo sia utile favorire il ricambio e - sottolinea - l'ingresso di energie nuove. C'è un tempo per tutto e credo sia giunto il momento di creare le condizioni affinché un'altra donna possa avere l'opportunità di vivere un'esperienza splendida come quella che ho vissuto io e portare il suo contributo di idee. Ringrazio il partito e, soprattutto, i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni. Continuerò a fare politica e non farò mancare il mio sostegno al Pd per assicurare al nostro Paese una classe politica competente con la speranza di un futuro migliore per tutti".