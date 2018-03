Sclocco (LeU) commenta il voto: "Tempesta sulla sinistra, ma ci servirà per ripartire"

"Non rinnego neanche un secondo il percorso fatto. Neanche un secondo. Le antenne tese sui territori ci avevano fatto capire, chiaramente e più di un anno fa, che le politiche di quel centrosinistra non davano alcuna risposta alle persone, che c’era un vento diverso e una voglia forte di stravolgere tutto".

Esordisce così l'assessore regionale di LeU, Marinella Sclocco, commentando i risultati del voto di domenica 4 marzo.

"Abbiamo per questo iniziato un percorso diverso - spiega la Sclocco - sperando di contenere l’emorragia, di dire almeno al popolo di sinistra, che l’alternativa c’era ed era Liberi e Uguali. Io sono di sinistra, non posso rinnegare i miei valori e diventare altro. Abbiamo fondato un movimento di sinistra perché per me e per molti di noi quella è la visione più giusta ed in soli 3 mesi siamo andati alle elezioni. Con molti tumulti, ma abbiamo fatto le liste e la campagna elettorale: una campagna bella, fatta sui territori, una campagna vera. Mai un passo indietro rispetto a questo progetto e un grande sostegno ai candidati che si sono impegnati a dare e a costruire in così breve tempo un’alternativa e delle risposte chiare per raggiungere l’obiettivo di ridare una casa a quanti sembravano averla perduta".

"Abbiamo convinto poco - continua ancora l'assessore Sclocco - forse perché le risposte non hanno avuto il tempo di farsi sentire e così la tempesta ha travolto la nostra barca nel mare. Ma abbiamo creato una squadra, la nostra piccola squadra. Il nostro equipaggio. E so che non si può cambiare perché il vento cambia, non sarei più io. E allora saremo sempre lì, nonostante il vento, perché bisogna ripartire e ripartire in fretta. Non ci si può arrendere".