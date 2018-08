Regionali, Pagano: "Abbiamo tutta l'intenzione di stare insieme alla Lega"

Nazario Pagano auspica un centrodestra unito in vista delle elezioni regionali. Il senatore e coordinatore abruzzese di Forza Italia ha detto:

"Non è tornata la pace con la Lega perché non avevamo mai litigato. Abbiamo tutta l'intenzione di stare insieme alla Lega, di collaborare con loro, di condividere i programmi per cercare di vincere le prossime elezioni regionali. E' una squadra che funziona da molti anni nel nord e pensiamoci che possa funzionare altrettanto bene nel centro-sud. A me ha fatto molto piacere ascoltare le successive interviste del coordinatore della Lega, nelle quali il mio collega Bellachioma si è dimostrato molto collaborativo e mi pare di poter percepire che le cose stiano mutando favorevolmente per una coesione all'interno di tutta l'area del centrodestra, compresi gli altri soggetti politici che è giusto non dimenticare, come Fratelli d'Italia, l'Udc e le tante liste civiche che ruotano intorno al nostro mondo e che sono composte da persone che possono essere molto utili alle battaglie elettorali che ci attendono".