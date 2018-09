Elezioni Regionali, anche il M5S protesta per la data: "Cittadini e imprese pagheranno le conseguenze"

Il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo alle prossime elezioni, Sara Marcozzi, protesta per la data scelta per le consultazioni dal vicepresidente uscente Lolli, attaccando duramente il PD. Secondo la Marcozzi, infatti, il 10 febbraio è una data troppo lontana e questa scelta potrebbe avere gravi conseguenze anche sui cittadini e sulle imprese. Per la pentastellata, il PD tenta di rimandare il più possibile una sconfitta clamorosa, ma la scelta di attendere quasi 5 mesi per andare al voto potrebbe creare problemi anche ai cittadini ed alle imprese abruzzesi.

"Il PD ha, come al solito, "stirato" le leggi al solo fine di allontanare quanto più possibile la sicura debacle che li attende alle urne. Attendiamo la pubblicazione del decreto, sarà interessante capire le motivazioni che hanno ispirato i decisori su tale scelta e anticipiamo che valuteremo insieme ai nostri legali se siano stati rispettati tutti i dettami normativi"

La Marcozzi fa anche sapere che non eslude la possibilità di ricorrere alla giustizia, sulla scia di quanto dichiarato da Forza Italia che si dice pronta a ricorrere al Tar: