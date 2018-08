Elezioni regionali, Licheri: "L'orgoglio leghista del correre da soli è durato poco"

"Come volevasi dimostrare, è durato poco questo grande orgoglio leghista del correre da soli. Evidentemente è arrivata la famosa chiamata da Roma, non tirate troppo la corda che poi si spezza. Soprattutto perchè in Abruzzo il centrodestra unito vince a mani basse, e l'unico vero tema caldo in quella coalizione e' come spartirsi meglio la torta. E se è vero che di tatticismo si muore, nemmeno il tempo di minacciarlo che, oplà, l'unità è praticamente già ritrovata".