Elezioni regionali, l'appello del centrodestra abruzzese: "Tornare al voto entro il 2018"

"Il voto per la Regione Abruzzo è un’esigenza irrinunciabile e non rinviabile di tutta la comunità abruzzese che non merita di subire questo stillicidio di immobilismo dovuto alla sfrenata ambizione di personaggi abili nei giochi di prestigio e nelle tecniche dilatorie".

E' quanto affermano, in una nota congiunta, i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra: Nazario Pagano (Forza Italia), Giuseppe Bellachioma (Lega), Etel Sigismondi e Giandonato Morra (Fratelli d’Italia) ed Enrico Di Giuseppantonio (UDC).

"La fissazione della data del ritorno alle urne - aggiungono - deve compenetrare il rispetto delle leggi, umiliate da quanto accaduto dopo il 23 marzo, nonché l’esigenza di fornire in tempi brevi alla Regione una guida autorevole legittimata dal consenso democratico degli elettori. Ogni giorno che passa i rubinetti dell’immobilismo e dello spreco continuano a spargere risorse di cui l’Abruzzo ha invece un disperato bisogno per riemergere dalle secche in cui è stato condotto da una politica tanto miope quanto personalistica e velleitaria. Non possiamo permettercelo, non possiamo permetterlo".