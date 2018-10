Elezioni regionali, Sclocco tifa Legnini: "E' l'uomo per l'Abruzzo"

Marinella Sclocco "tifa" per Giovanni Legnini. In una nota, infatti, l’assessore regionale alle Politiche Sociali (attualmente militante in LeU) fa sapere che auspica fortemente la candidatura dell'ex vicepresidente del Csm come Presidente della Regione in quota centrosinistra.

“Il pudore della competenza, la lucidità della misura, la tempra del lavoratore sono tutte caratteristiche che fanno di Giovanni Legnini l’uomo per l’Abruzzo – spiega l’assessore – Conosco da molto tempo Legnini e lo stimo profondamente e non è solo la sua professionalità, ampiamente dimostrata nel suo ruolo al Consiglio Superiore della Magistratura, a renderlo un candidato ideale. Legnini è soprattutto un abruzzese fermo, determinato, all’antica e moderno contemporaneamente, un uomo che ha in sé lo spirito giusto, e soprattutto umano, per portare questa Regione alla prosperità”.

Insomma, conclude la Sclocco, “Legnini è l’esempio virtuoso che stavamo aspettando: il collante tra gli ideali e il fautore di un nuovo approccio alle esigenze del territorio”.