Elezioni Regionali Abruzzo, Forza Italia: "Nessuna spaccatura nel centrodestra"

Nessuna spaccatura all'interno del centrodestra sul nome del candidato da proporre alle prossime elezioni regionali abruzzesi. Il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano smentisce le voci circolate sulla stampa qualche giorno fa che delineavano spaccature e divergenze sia all'interno del partito che della coalizione. In particolare Pagano replica alle dichiarazioni del collega Antonio Martino:

Sulle regionali Forza Italia ha una linea univoca e liberamente condivisa. Con Martino, cui rinnovo la mia stima personale e di coordinatore regionale degli azzurri, c’è piena unità d’intenti e di visione politica, nel comune impegno di portare il centrodestra a vincere in Abruzzo, per archiviare al più presto l’esperienza imbarazzante del centrosinistra e non consegnare la nostra regione all’avventurismo pentastellato. Tutte le energie vanno indirizzate verso questo obiettivo.

Forza Italia, che sta lavorando a proporre liste con donne e uomini che uniscono esperienza, intelligenza, entusiasmo e capacità, auspica nel contempo che tutte le componenti della coalizione sappiano esprimere una convinta candidatura alla presidenza all’altezza delle sfide del presente e del futuro, per far ripartire e rilanciare il nostro Abruzzo