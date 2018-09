Elezioni regionali non prima del 19 dicembre? Sospiri: “Noi proponiamo l’11 novembre”

Il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, interviene in riferimento alla querelle sull’individuazione della data per il ritorno alle urne dopo le dimissioni dell’ex Presidente, oggi Senatore, Luciano D’Alfonso.

Secondo l'esponente azzurro, la conclusione a cui perviene il servizio legislativo in merito alla data di svolgimento delle elezioni regionali, che non potrebbe essere fissata, a parere dell’ufficio, prima del 19 dicembre, contrasta con lo Statuto regionale e con la Legge regionale abruzzese a cui è riservata, in via esclusiva e generale, la disciplina del procedimento elettorale e, nello specifico, quella sulla fissazione della data di svolgimento delle elezioni.