Razzi: "In Abruzzo ha vinto solo Ciccio Bello Pagano per i cavoli suoi"

"Pagano, il coodinator de Abruzzo per FI, prende fischi per applausi".

Così si è espresso il senatore abruzzese Antonio Razzi per le "dichiarazioni fantasiose" di Nazario Pagano, eletto senatore, a proposito del risultato elettorale deludente di Forza Italia in Abruzzo.

"Forza Italia è solo terza in Abruzzo dopo il M5S e la Lega - sottolinea Razzi - Pagano porta a casa solo sé stesso eletto senatore ed un altro deputato che sino a qualche mese prima faceva parte del PD. Alle scorse elezioni, l’allora PDL ottenne 4 senatori e tre deputati. Come al solito Pagano propina favole agli elettori e si sforza di far capire loro che la sconfitta plateale sia invece una vittoria. Da sette parlamentari FI passa a due: i candidati abruzzesi fatti fuori dalle nomenclature come Di Stefano, Pelino e Razzi. Senza contare un improbabile comunicato diramato da Pagano, dove parla di forte radicamento sul territorio dei suoi candidati abruzzesi, se Rotondi e Quagliarella possono definirsi abruzzesi radicati in Abruzzo".