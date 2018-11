Elezioni provinciali Pescara, le prime dichiarazioni del neo presidente Zaffiri

Esprime soddisfazione per il risultato ottenuto Antonio Zaffiri, sindaco di Collecorvino neo presidente della Provincia di Pescara. Ieri c'è stata l'elezione di secondo livello che lo ha visto prevalere su Luciano Di Lorito, candidato del centrosinistra ed Antonio Catani. Zaffiri sottolinea come il centrodestra, quando si presenta compatto e coeso, ottiene vittorie importanti:

"Ringrazio i partiti che hanno voluto appoggiarmi in una competizione complessa che ha evidenziato serietà in corsa e, soprattutto, che l'unione e la condivisione nella direzione del bene comune, portano all'unanimità e al successo. Ringrazio Vincenzo Catani per aver partecipato con lealtà alla sfida e mi sento di rassicurarlo: faremo bene per l'area Vestina"

Soddisfazione è stata espressa anche dal capogruppo alla regione di Forza Italia Sospiri:

“La compattezza del centrodestra ha permesso di far vincere tutto ciò che è contro il sistema D’Alfonso. Antonio Zaffiri, mio grande amico da sempre, è da oggi il nuovo Presidente della Provincia di Pescara e a lui vanno le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a tutela del nostro territorio. “Con Zaffiri hanno vinto un metodo di lavoro, rigoroso, concreto e, come ha recitato il suo slogan, ‘poco social, ma molto sociale’. Soprattutto il centrodestra unito ha vinto contro quel ‘sistema D’Alfonso’ che gli abruzzesi hanno dimostrato chiaramente di non tollerare ulteriormente. A Zaffiri, che ha sempre goduto del mio supporto, vanno i miei auguri e da domani parte il lavoro per cambiare pagina, prima alla Provincia di Pescara, poi in Regione e, infine, nello stesso capoluogo adriatico”

Congratulazioni anche da Gianluca Zelli coordinatore regionale di Azione Politica: