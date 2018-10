Elezioni Provincia di Pescara: Zaffiri il candidato del centrodestra

Sarà Antonio Zaffiri, già sindaco di Collecorvino da sette anni e consigliere provinciale uscente, a rappresentare il centrodestra alle prossime elezioni provinciali di secondo livello per la poltorna di Presidente della Provincia di Pescara. La candidatura è stata ufficializzata questa mattina.

Zaffiri ha spiegato:

"Ho ricevuto l’apprezzamento e il via libera di centinaia di amministratori che hanno sottoscritto la mia candidatura e ho, allora, accettato la proposta di candidarmi ad assumere la guida della Provincia per rilanciare il ruolo di un Ente nel dibattito con la Regione Abruzzo, la quale deve comprendere che senza l’adeguato e l’opportuno raccordo tra Enti comunali e la stessa

Regione si perde il contatto reale e costante con i cittadini e con le loro vere esigenze. E ho accettato tale candidatura nella chiara consapevolezza che le nostre priorità sono strade percorribili e risanate, scuole sicure, colline vivibili e manutenute, fiumi puliti per la balneabilità e marketing territoriale per attrarre turisti e una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa

provinciale oggi allo sbando"