Elezioni, presentata ufficialmente la lista civica "Montesilvano 2019"

Ieri nella Sala Tricolore del Comune di Montesilvano la Lista Civica "Il Gabbiano" per Montesilvano 2019 ha ufficializzato pubblicamente la sua presenza alle prossime elezioni amministrative di maggio 2019.

La nostra lista ha mantenuto lo stesso nome dell'associazione civica sorta nel 2008, una lista nata per porre i bisogni del Cittadino al centro di un completo programma e che cambiera' il modo di interpretare una politica ormai da dimenticare.Ci siamo presentati in anticipo in modo da avere la possibilita' di creare un percorso da condividere con la cittadinanza, con la quale saranno previsti incontri in ogni angolo della citta', in ogni zona, in ogni Quartiere perche' il nostro attuale programma continuera' ad essere stilato anche e soprattutto in base a cio' che ci verra' chiesto durante tali incontri, ascolteremo tutti e daremo risposte chiare e semplici.

E' facile intuire che non ci rappresentano i discorsi demagogici, nessuno di noi ha mai ricoperto incarichi politici, ma, anzi, proveniamo da una realta' ben diversa in quanto ci siamo dedicati, in passato,a concentrare tutti i nostri sforzi verso iniziative importanti, volte a migliorare la realta' cittadina per il bene di tutta la comunita' montesilvanese.

Rappresenteremo un nuovo punto di riferimento per i cittadini, la certezza di una lista composta da persone dalle facce pulite, per le quali onesta' e rispetto sono e saranno sempre le fondamenta principali su cui costruire insieme un nuovo futuro, per il quale, attraverso la professionalita' di ogni singolo componente della lista, la giusta competenza nei diversi specifici settori da amministrare (sia quello turistico che commerciale, urbanistico, sanitario, sociale, la sicurezza e l'ordine pubblico e quant'altro), verranno messe al servizio dei cittadini dimostrando di avere le idee chiare e concrete.

Siamo e saremo sempre per la volonta' di fare, di ricreare, di tornare a credere in qualcosa che ormai si era perso nel tempo, ossia la speranza di potersi finalmente fidare ed affidare alla concreta, fattiva e vera capacita' di ridare un nuovo volto, dignita' ed indentita' alla nostra Montesilvano. Dimostreremo di avere le chiavi giuste per aprire ogni porta verso un futuro migliore per noi e per i nostri figli. E' possibile da oggi seguire tutti i nostri aggiornamenti in merito alle prossime elezioni collegandosi alla nostra pagina Facebook: il Gabbiano lista civica per Montesilvano.

