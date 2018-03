Elezioni, a Montesilvano trasporto gratuito garantito per i cittadini disabili

Per queste elezioni politiche nulla viene lasciato al caso e grazie all'efficienza dell'Ufficio Disabili tutti coloro che hanno impedimenti motori potranno recarsi regolarmente ai seggi per esprimere la propria preferenza alle urne. Il servizio è fornito dal Comune di Montesilvano per la giornata di domani. Per i richiedenti ci sarà a disposizione un mezzo speciale della Misericordia dotato di pedana con elevatore. Garantito anche il voto assistito per gli invalidi gravi.

Il trasporto gratuito si effettuerà dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 21. Basta prenotarsi al numero 085 4481364/4481258 chiamando domattina entro le ore 18. Chi ha problemi di impedimenti fisici che non consentono una piena autonomia quali i non vedenti, coloro che hanno subìto amputazioni delle mani o affetti da paralisi, possono contare sul voto assistito e hanno il diritto di farsi accompagnare nella cabina elettorale. L'infermità deve essere riconosciuta dalla Asl mediante certificato medico che attesti la patologia e si può richiedere presso la sede della Guardia Medica in via Inghilterra.