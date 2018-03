Elezioni, Rotondi (Forza Italia): "C'è dolore per l'esclusione di Paola Pelino"

"I voti del centrodestra in Abruzzo ci sono e si sono visti tutti, ma c'e' dolore per l'esclusione di Paola Pelino e voglio dirlo subito. E' un'ingiustizia di una legge elettorale sbagliata perche' tecnicamente con i voti della Pelino si e' eletto un rappresentante nel collegio emiliano, per cui la prima cosa da fare ora e' cambiare questa legge elettorale che e' pessima".