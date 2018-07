Elezioni comunali a Pescara: Sospiri candidato del centrodestra?

A 10 mesi circa dalle elezioni comunali a Pescara, il centrodestra è già in fermento per torvare un candidato forte per puntare alla vittoria. Se nel centrosinistra appare ormai quasi certa la mancata ricandidatura del sindaco Marco Alessandrini, nell'attuale opposizione alla luce anche dell'escalation della Lega di Salvini diventata la prima forza di centrodestra, gli equilibri sono sottili e i nomi in campo molti.

Fra questi, quello dell'attuale capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri che, dopo aver saputo di essere fra i candidati papapili per la campagna elettorale, ha commentato:

Sono onorato di essere stato incluso nella rosa dei nomi spendibili e papabili come futuro candidato sindaco del centrodestra per le amministrative del 2019, un riconoscimento al lavoro condotto, seppur dai banchi dell’opposizione, a tutela degli interessi della mia città. Occorrono però una serie di precisazioni: innanzitutto non ho mai considerato la candidatura a sindaco come un’alternativa da percorrere nel caso in cui dovesse saltare la mia eventuale ricandidatura nel Consiglio regionale. Diventare sindaco di una città come

Pescara non può essere considerato un ripiego, un parcheggio amministrativo in attesa di tempi migliori, tutt’altro, diventare sindaco di Pescara sarebbe un onore che forse non credo di meritare

Sospiri poi cita l'attuale capogruppo al Comune Antonelli e l'ex sindaco Albore Mascia come altri validi candidati, annunciando l'apertura imminente di un tavolo politico con gli altri alleati per trovare il miglior candidato possibile per le elezioni puntando alla vittoria ed al governo della città per almeno 5 anni.