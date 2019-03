Elezioni Comunali Pescara 2019, il candidato Baldini: "Eliminare le barriere architettoniche"

Puntare all'abbattimento delle barriere architettoniche di Pescara, con un comitato di garanzia per i disabili che monitori la situazione e faccia partire le opere ed i lavori necessari. La proposta arriva dal candidato sindaco Gianluca Baldini della lista "Riconquistare l'Italia" in corsa alle prossime elezioni comunali.

Baldini sottolinea come il tema di una città moderna con servizi avanzati anche per i disabili sarà al centro del suo programma, considerando che il comitato di garanzia sarà a costo zero: