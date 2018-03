Elezioni, D'Incecco: "Sconfitta oltre le previsioni, ora è tempo di riflettere"

"La sconfitta del Pd è andata ben oltre le previsioni. Il risultato del voto in Abruzzo è infatti drammatico e ora bisognerà trarne le dovute conseguenze in modo onesto e trasparente".

Così la deputata pescarese uscente del Pd, Vittoria D'Incecco, commenta i risultati delle elezioni politiche.

"Le ragioni di questa sconfitta nella nostra regione - prosegue - sono molteplici. Da tempo il Pd abruzzese, caratterizzato da una gestione del partito leaderistica, si è allontanato dalla gente e dalla vita reale, perdendo credibilità e consenso. Scelte imposte e non condivise dalla base, atteggiamenti spregiudicati e prevaricatori, mancanza di dialogo e di rispetto della grande comunità che rappresentiamo, hanno provocato questa catastrofe. Occorre fare ora una profonda riflessione sulle vicende interne del partito e aprirsi al confronto per tornare tra la gente e a far crescere la nostra regione".