Elezioni, Di Marco (Pd) prende atto della sconfitta: "Auguri ai futuri governanti"

È il commento del presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco (Partito Democratico).

"In questi anni - ha spiegato - si è lavorato molto per il nostro territorio, cercando di non far mancare la vicinanza ai sindaci. Senza l'appoggio del Presidente della Regione non si sarebbero risolti tanti piccoli e grandi problemi sulla viabilità, sugli edifici scolastici e per l'ambiente. Ma evidentemente non è stato sufficiente a far capire che lavorare per il bene del nostro Abruzzo significa anche dare delle priorità e che è molto difficile operare in una situazione economica difficoltosa e in mancanza di risorse certe e sufficienti. Ma la democrazia è anche questo. Continuare a lavorare con gli stessi obiettivi e lo stesso entusiasmo anche dopo una sconfitta politica. Perché sono i valori che esprimiamo a doverci indicare la strada".