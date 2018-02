Elezioni, ecco i candidati e le proposte del neo partito “Dieci Volte Meglio”

Così Alessandra Priante, aquilana, che si occupa di relazioni internazionali del turismo al Mibact, e candidata in Abruzzo (collegio maggioritario L'Aquila-Marsica), durante la presentazione, alla stampa, a Pescara, del neo partito “Dieci Volte Meglio” e dei suoi candidati abruzzesi.

“Stavo raccogliendo le firme a L'Aquila, in un centro commerciale completamente deserto – ha raccontato Priante ai giornalisti – e sono entrata in uno dei negozi a chiedere se avevano voglia di aderire. Lì c'era un ragazzo di 25 anni, laureato in Economia e commercio, e che fa il commesso. Mi ha accolto col sorriso e mi ha detto che mi ammira per il fatto di essermi messa in gioco e per l'entusiasmo che avevo nel credere ancora nell'impegno per una visione futura diversa. Lui invece, sconfortato e rassegnato, nutriva un'unica speranza e cioè che il figlio di un mese e mezzo avesse un futuro migliore. Li ho capito che dovevamo fare qualcosa e provare a ridare fiducia e prospettive a questo giovane papà, restituendogli la fiducia nel futuro del suo Paese. E' una scelta coraggiosa da parte di tutti noi, a partire dal Presidente Andrea Dusi che ci ha coinvolto in questa avventura, e ce la metteremo tutta. Metteremo al centro delle nostre azioni e delle nostre linee guida le persone, perché crediamo che sia prioritaria anche la ricerca della felicità, puntando su educazione, cultura e merito”.