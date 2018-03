Elezioni, la provocazione di Acerbo: "Luciano D’Alfonso rimanga in Regione" 

"Luciano Custer D’Alfonso continua a dare sfoggio di arroganza e a fare un uso personale delle istituzioni. Dopo la sua personale sconfitta elettorale (è riuscito d’altronde a battere Renzi in sbruffonaggine) il presidente dovrebbe evitare di tenere in ostaggio per altri 100 giorni la Regione. Giustamente le opposizioni consiliari chiedono le immediate dimissioni. Sul piano della legittimità è una richiesta sacrosanta. Ma ritengo che politicamente i suoi sodali del PD dovrebbero avanzarne un’altra: D’Alfonso rimanga in Abruzzo invece di fuggire a Roma grazie al seggio sicuro che si è contrattato con Renzi".

E' la richiesta, provocatoria ma non troppo, di Maurizio Acerbo: secondo il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, se D'Alfonso "è davvero convinto di aver ben governato" dovrebbe "rimanere in carica" e affrontare "le prossime elezioni regionali".

"Dato che ha chiesto i voti per fare il ministro e portare l’Abruzzo al governo, mi sembra chiaro che non sia in grado di onorare l’impegno con gli elettori. In questo parlamento dopo la debacle del PD a D’Alfonso non resta che poltrire all’opposizione, attività che ha sempre definito con termini dispregiativi come “pozzangherismo” o “palude”. Visto che il ministro non lo può fare D’Alfonso continui a fare il presidente e si presenti in quanto tale alla scadenza naturale di fronte agli elettori. Zingaretti d’altronde ha vinto. Cosa teme il superuomo della Regione Abruzzo? Se è così bravo, perché lasciare la trincea proprio adesso?".