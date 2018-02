Elezioni 2018, D'Alfonso nel mirino: spot elettorale abusivo e degrado al Palaelettra dopo il comizio

Uno spot elettorale su un tabellone luminoso fisso in pieno centro e degrado attorno al Palaelettra a tre giorni dal comizio di apertura della campagna elettorale, con decine di manifesti abusivi. Il Governatore D'Alfonso, candidato alle prossime elezioni politiche per il PD, finisce ancora nel mirino delle polemiche.

Maurizio Acerbo, candidato per "Potere al Popolo", s'infuria per la presenza di uno spot elettorale su un tabellone luminoso fisso, lungo viale Bovio a pochi passi dalla stazione in pieno centro. Uno spot che violerebbe le norme in vigore durante le elezioni, e per questo Acerbo ha segnalato il caso ai carabinieri ed ai vigili urbani.

D'Alfonso avrebbe il dovere di rispettare le leggi, che in campagna elettorale vietano la pubblicità luminosa e fissa, e consentono soltanto la pubblicità negli appositi spazi elettorali. Non può non sfoggiare la sua prepotenza alla ricerca di sudditi e clientes. Il candidato PD notoriamente ha una certa idiosincrasia per il rispetto delle leggi - anche quelle che regolano campagne elettorali. Se sarà multato probabilmente non avrà problemi a pagare con i soldini che gli danno (im)prenditori amici o probabilmente confida che gli vengano annullate da prefetti amici. Segnalata la palese illegalità attendiamo di verificare quanto tempo impiegheranno le autorità competenti a rimuovere quella pubblicità

Sempre contro D'Alfonso arriva la stoccata di Marcello Antonelli, capogruppo al Comune di Forza Italia, che segnala il degrado attorno al Palaelettra a tre giorni dall'evento elettorale che si è svolto all'interno del palazzetto, per il lancio della campagna elettorale del Governatore della Regione Abruzzo. Oltre ai rifiuti attorno al palazzetto, Antonelli sottolinea come siano presenti decine di manifesti elettorali palesemente abusivi.