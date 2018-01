Elezioni 2018: i candidati di Forza Italia in Abruzzo

"Oggi si presentano le liste per le elezioni del 4 marzo. Ci sarò anch'io! Ho accettato di candidarmi al Senato con Forza Italia, in una posizione in cui, se Forza Italia in Abruzzo avra il risultato che io spero e per cui darò tutto me stesso, allora raggiungeremo insieme il traguardo del Parlamento. Se non succederà sarò contento di aver dato il mio contributo diretto per l'affermazione delle idee in cui credo per un'Italia migliore, la nostra Italia".

Con questo post pubblicato su Facebook l'ex assessore regionale Carlo Masci ha ufficializzato la sua candidatura al Senato nelle liste di Forza Italia. In questa nuova avventura elettorale, il leader di Pescara Futura sarà accompagnato da Nazario Pagano, capolista al Senato in Forza Italia, Antonella Di Nino, candidata unica per il centrodestra al Senato in quota Forza Italia nel collegio Pescara-Chieti, e Guerino Testa, candidato unico per il centrodestra alla Camera in quota Fratelli d'Italia nel collegio di Pescara,