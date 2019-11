Inaugurato l'elettrodotto Italia-Montenegro, Marsilio: "Abruzzo snodo per i Balcani"

Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il governatore Marco Marsilio ha partecipato oggi, a Cepagatti, all'inaugurazione del primo 'ponte elettrico' tra l'Europa e i Balcani, cioè l'elettrodotto Italia-Montenegro realizzato da Terna. Ecco cosa ha dichiarato Marsilio:

«È una delle grandi infrastrutture strategiche del nostro Paese: oltre all'importanza intrinseca, quest'opera consente infatti di mettere in sicurezza la fornitura di energia elettrica per il sistema nazionale, per noi è un simbolo: dimostra la posizione strategica dell'Abruzzo nell'area dei Balcani. E in questo contesto dobbiamo valorizzare la nostra collocazione territoriale anche per altri settori».