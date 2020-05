Editoria: Testa annuncia 300mila euro per tv, radio, giornali e testate online

Novità in vista per il settore dell'editoria: Guerino Testa ha annunciato 300mila euro per tv, radio, giornali e testate online. È stato, infatti, depositato un progetto di legge, a firma del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, a sostegno del sistema informativo abruzzese.

Anche questa proposta rientra nel pacchetto di misure predisposto dalla Regione a supporto dell’economia del territorio.

