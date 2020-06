Edison ricorre contro la sentenza del consiglio di stato, M5S: "La Regione prenda posizione"

Edison ricorre contro la sentenza del consiglio di stato su Bussi, e la capogruppo regionale del M5S Marcozzi insorge: "La Regione prenda posizione". La multinazionale, infatti, ha deciso di rivolgersi alla Cassazione dopo che a marzo era stata riconosciuta la fondatezza dell'ordinanza con cui la Provincia di Pescara individuava la stessa Edison quale responsabile dell'inquinamento del sito.

Questo il commento della Marcozzi:

"Io ritengo che ci sia un principio fondamentale che deve essere difeso con ogni mezzo: chi inquina paga. E deve pagare fino all'ultimo centesimo. Per questo, invece di inviare un documento condiviso indirizzato al Ministero, come proposto dal consigliere Testa, è il momento che il consiglio regionale unisca le forze contro chi è stato riconosciuto come detentore della responsabilità dell'inquinamento della nostra terra".