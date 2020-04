Festività pasquali: edicole aperte e obbligo di segnalazione per chi rientra in Abruzzo

Il presidente della Regione Marsilio ha firmato ieri sera una nuova ordinanza riguardante il rientro e l'accesso in Abruzzo da parte di persone che si trovano fuori regione, e la disciplina degli orari di apertura delle edicole nei giorni delle festività pasquali.

Per quanto riguarda le edicole, potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi (a differenza dei supermercati e delle altre attività autorizzate durante il lockdown che, in Abruzzo, dovranno rimanere chiuse le domeniche e nelle festività), con apertura fino alle 13,30.

Per chi, invece, deve rientrare in Abruzzo confermato l'obbligo della segnalazione al portale https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo

Inoltre, si dovrà segnalare il proprio spostamento verso la nostra Regione anche al proprio medico curante se si è residenti in Abruzzo (sarà poi il medico di base a comunicare la propria presenza alle rispettive asl territoriali), mentre per chi non è residente in Abruzzo la comunicazione dovrà essere effettuata chiamando:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

 al Numero Unico 800 59 54 59

 al Numero dell’Emergenza 118, per ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila

 al Numero Verde 800 860 146 per ASL 2 –Lanciano-Vasto-Chieti

 al Numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per l’ASL -3 Pescara

 al Numero Verde 800 090 147 per l’ASL 4 –Teramo