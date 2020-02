Da Pescara alle Nazioni Unite, due abruzzesi per il consiglio dei diritti umani

Da Pescara a Zurigo: due giovani abruzzesi, infatti, sono stati registrati alle Nazioni Unite, nel mese di marzo 2020, per la 43esima sessione della commissione dei diritti umani, a nome e per conto della Ong non governativa onlus "Tripla Difesa", con sede legale a Firenze ma sede operativa nella nostra città.

I delegati in Svizzera saranno la presidente Edda Giuberti e un volontario, Giustino Bruno: l'organizzazione porterà, come tema per richiedere l'attenzione, la violazione dei diritti umani ed altro.

Questa onlus è stata fondata nel 2011 e vanta parecchi accrediti da Ministeri Italiani e Cooperazioni, con rappresentanti di ong Internazionali.