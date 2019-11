Dup, università all'ex Cofa: approvato l'emendamento per la casa dello studente

Approvato l'emendamento riguardante la casa dello studente nel nuovo campus universitario che dovrebbe sorgere all'ex Cofa. Lo hanno fatto sapere il capogruppo Udc al Comune Pignoli ed il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia Rapposelli, nell'ambito dell'approvazione da parte del consiglio comunale del Dup, il documento unico di programmazione dell'amministrazione Masci.

Grazie all'emendamento è prevista anche la casa dello studente, e Pignoli parla di una doppia vittoria considerando che è stato presidente dell'Adsu, l'azienda per il diritto allo studio proprio dell'università d'Annunzio:

"Oggi gli studenti guardano, assieme alle loro famiglie, oltre che alla facoltà, e allo studio e alla bravura dei docenti, anche aiservizi connessi dell'Università, e in questo caso la Casa dello Studente rappresenta un servizio fondamentale e irrinunciabile"

Rapposelli parla di un'obiettivo fortemente voluto e qualora il progetto del trasferimento dell'università dovesse prendere luce, era fondamentale approvare questo emendamento per gli studenti e le loro famiglie. Ricordiamo che il Dup è stato approvato con 20 voti a favore, 10 contrari e due astenuti durante la seduta odierna del consiglio comunale, particolarmente tesa per la presenza dei ragazzi dello sPaz e del liceo Mibe che hanno protestato per lo spostamento dell'istituto superiore nella sede dell'associazione in via del Circuito.