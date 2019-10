Dup amministrazione Masci, Pignoli al M5s: "Le periferie non verranno dimenticate"

Le periferie non verranno dimenticate dall'amministrazione Masci, ed anzi sarà massimo l'impegno per garantire sicurezza e decoro in tutte le zone della città. Lo ha detto il consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli replicando alle critiche ed agli emendamenti presentati dai consiglieri del M5s al Dup dell'amministrazione di centrodestra.

Pignoli tranquillizza i consiglieri pentatellati ricordando come verranno a breve installate nuove telecamere in periferia ed in centro, oltre al posto di polizia municipale fisso in via Caduti per Servizio, oltre al progetto di ascolto sociale avviato in collaborazione con l'assessore Di Nisio:

Un altro punto di ascolto sarà a palazzo di città presso l'assessorato. Ma non è tutto perché poi proseguiremo, così come avviato nelle settimane scorse, i tour nei fine settimane nei quartieri delle periferie di Pescara assieme al sindaco Masci, per incontrare i residenti così come già fatto nel quartiere Fontanelle in via Caduti per Servizio. Quindi i consiglieri del M5S possono stare tranquilli che questa Amministrazione, anche attraverso il pungolo del sottoscritto, continuerà a lavorare per mettere le periferie al centro così come annunciato durante la campagna elettorale della scorsa primavera, e non rinnegare nel Dup le

stesse periferie, come sostiene la capogruppo del M5S

Ricordiamo che i consiglieri pentastellati avevano parlato di un Dup che sostanzialmente non manterrebbe quasi nessuna delle promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale.