Dup Pescara, anche Sinistra Italiana parteciperà alla protesta di lunedì 18 novembre

Anche Sinistra Italiana dice no al Dup dell'amministrazione Masci, che sarà discusso durante la prossima seduta del consiglio comunale. Il segretario regionale Licheri fa sapere infatti che il partito sarà presente alla protesta che si terrà in Comune lunedì 18 novembre dalle 8, quando ci sarà la nuova seduta dell'assise consiliare.

Secondo Si, già i sindacati Cgil, Cisl e quelli scolastici, Confcommercio e Confesercenti hanno espresso un duro parere contrario al provvedimento, parlando di un documento sbagliato e di una maggioranza sorda e cieca di fronte alle richieste di condivisione del piano di investimenti e progetti per la città, compreso lo spostamento del Mibe nei locali attualmente occupati dall'associazione giovanile lo sPaz che dunque si ritroverebbe a dover chiudere nonostante il parere contrario degli stessi docenti e studenti dell'istituto:

Sinistra Italiana chiama tutte e tutti alla mobilitazione: se questa maggioranza dimostra di non avere nessuna visione della città noi siamo invece convinti che esiste una società civile che ha a cuore il futuro sviluppo del territorio e che crede che le scelte vadano sempre concertate. In particolare soprattutto quando si parla di luoghi chiave per cui errori pregiudichebbero lo sviluppo dell'intera area metropolitana