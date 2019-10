Dup giunta Masci, il Pd pronto alla battaglia: "No alla cementificazione dell'ex Cofa"

No alla cementificazione dell'ex Cofa ed al trasferimento dell'università d'Annunzio. Il Pd cittadino, con il segretario Di Pietrantonio, attacca l'amministrazione comunale Masci in merito al Dup, il documento di programmazione presentato qualche giorno fa in consiglio comunale.

Secondo Di Pietrantonio, il documento mostra l'approssimazione e mancanza di progettualità dell'attuale giunta, con scelte considerate scellerate come quella di costruire la nuova sede dell'ateneo nell'area dell'ex Cofa, dando luogo ad una massiccia cementificazione.

Per il Pd, una scelta del genere pregiudicherebbe la vocazione turistica e naturale che si vorrebbe dare a quell'area ed a quella zona, mentre per la sede dell'università si potrebbe valutare l'acquisizione della caserma dei vigili del fuoco sempre in viale Pindaro.

Quello che manca in questo documento di programmazione, e alla capacità di programmazione delle forze di maggioranza è una visione di Città e del suo sviluppo futuro sui temi cruciali come, l’area di risulta, la nuova Pescara, le periferie, la sicurezza, la lotta al degrado , le emergenze sociali , il verde urbano. Su temi così importanti si improvvisano solo decisioni estemporanee e approssimative come la chiusura dello SPAZ , l’unico centro di aggregazione giovanile perfettamente funzionante o come il chiacchiericcio sulla destinazione dell’ex Enaip, o ancora come il balbettio sull’ area di risulta che rischia di far perdere l’unico finanziamento sicuro, 12 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione presieduta da D’Alfonso

Di Pietrantonio conclude sottolineando come il Pd abbia la sensazione di rivivere la precedente giunta di centrodestra guidata da Albore Mascia, che lasciò la città in dissesto finanziario oltre alla chiusura del porto e di corso Vittorio.