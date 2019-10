Dup giunta Masci, il M5s: "Sparite quasi tutte le promesse fatte in campagna elettorale"

Quasi tutte le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale, a partire dai grandi temi come la sicurezza, sono sparite nel Dup il documento unico di programmazione presentato dalla giunta Masci. A bacchettare la maggioranza è il M5s con la capogruppo consiliare Erika Alessandrini, a margine della seduta odierna del consiglio comunale durante la quale è stato presentato il documento che stabilisce gli interventi e le priorità dell'attuale amministrazione comunale.

Temi come sicurezza, lotta al degrado, tecnologia per le forze dell'ordine sono scomparse dal primo anno di lavoro spiega la Alessandrini, fatta eccezione per la questione degli sfratti negli alloggi popolari eseguiti però solo grazie al contributo economico stanziato dalla Regione:

E anche su mare, fiume e verde, che qualcuno non aveva esitato a definire come i cavalli di battaglia del neo sindaco Masci, si registra purtroppo la totale mancanza di azioni oltre che di idee e di visione complessiva della città. Non un riferimento alla questione del Parco Nord, alla riunificazione della pineta dannunziana grazie anche al nuovo strumento del Piano di Assetto Naturalistico, niente sul lavoro lungo e necessario rispetto all’inquinamento di mare e fiume o sul rinverdimento della città. Evidentemente le tante dichiarazioni in merito rilasciate in campagna elettorale da parte del centrodestra possono essere catalogate come pura propaganda, cui sindaco e compagni non sono in grado di far seguire alcuna azione concreta» prosegue il gruppo consiliare al completo.

Totale disintersse, secondo i consiglieri pentastellati, anche per il tema della Nuova Pescara, nonostante il grande ritardo già accumulato per le procedure di fusione, mentre proprio il M5s ha presentato alcuni emendamenti per prevedere stanziamenti per i disabili, periferie, che verranno illustrati domani 29 ottobre.