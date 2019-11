Dup, consiglieri di centrosinistra: "È carta straccia, consiglio rinviato"

Un documento smentito e contestato da gran parte della città, carta straccia. Così i consiglieri d'opposizione di centro sinistra Marinella Sclocco, Mirko Frattarelli (Sclocco Sindaco), Piero Giampietro, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Francesco Pagnanelli (Partito Democratico), Giovanni Di Iacovo (Città Aperta) definiscono il Dup dell'amministrazione Masci, il documento unico di programmazione.

La seduta di oggi, con la discussione di numerosi emendamenti, è stata riconvocata alle 14.40 ma la maggior parte dei consiglieri di maggioranza era assente, e così con l'abbandono dell'aula da parte del centrosinistra il presidente del consiglio Antonelli ha rinviato la seduta a lunedì 18 novembre alle 8.

I consiglieri d'opposizione sottolineano come il documento sia sempre più smentito e contrastato, dai giovani dello sPaz, agli studenti e docenti del Mibe, fino al rettore Caputi che oggi ha dichiarato che non vi è ancora alcun progetto concreto, mentre i sindacati e le associazioni di categoria chiedono confronto:

La Lega ha inoltre oggi rimarcato la volontà di cancellare e fare terra bruciata intorno a tutti i progetti sociali messi in atto dalla scorsa Amministrazione: a partire da Lo Spaz – per il quale esito attendiamo anche il Consiglio d’Istituto del Liceo MiBe, organo deliberante in materia di nuovi plessi – ma anche per il “Bando per le Associazioni”, contro il quale Di Pino aveva oggi presentato un emendamento per annullarlo, poi ritirato. Questo fatto mostra, oltre la volontà anti-sociale e culturalmente retrograda della Lega, l’ennesima spaccatura in questa maggioranza.