Blasioli chiede di procurare "in tempo" dpi per medici e personale sanitario

Il consigliere del Pd Antonio Blasioli chiede alla Regione di procurare "in tempo" dpi per medici e personale sanitario “perché presto il testimone della prima linea passerà alla prevenzione e non possiamo farci trovare impreparati”:

"È una precisa richiesta che arriva proprio dai medici di base, di cui mi faccio portatore affinché l'attesa fase 2 inizi nel modo sperato – ribadisce Blasioli – Di certo, oltre al comportamento della comunità che fino ad oggi è stato davvero esemplare e che ha aiutato a vedere la discesa della curva di vittime e contagi, avranno un'importanza fondamentale i servizi sanitari territoriali e, fra questi, il ruolo di prima linea passerà ai medici di base, categoria peraltro duramente segnata dal Covid19 per malati e vittime in tutto".

Quelli che ci attendono, dice Blasioli, saranno "mesi durante i quali si misurerà la nostra capacità di convivenza con il virus, prima che test sierologici e vaccini ci aiuteranno a mettercelo alle spalle".