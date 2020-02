Dormitorio in via Lago Sant'Angelo aperto fino a fine marzo, Pignoli: "Ottima notizia, ora lavoriamo per aprirlo tutto l'anno"

Soddisfazione per la proroga dell'apertura di un mese del dormitorio comunale in via Lago Sant'Angelo. Il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli plaude per la decisione presa dalla giunta, dopo la richiesta inviata dallo stesso consigliere e firmata dall'assessore Di Nisio.

Lo scorso 25 gennaio era stata sottoposta al sindaco ed alla giunta la proposta, con la struttura che può ospitare fino a 70 persone e che ha in parte risolto il problema del decoro urbano e soprattutto dato un letto caldo e conforto ai senzatetto che spesso l'inverno rischiano anche la vita a causa delle temperature rigide. Ora, fa sapere Pignoli, si lavorerà per tenere il dormitorio durante tutto l'anno:ueste persone