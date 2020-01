Prolungare l'apertura del dormitorio sociale per i senzatetto, la richiesta del consigliere Pignoli

Prolungare l'apertura del dormitorio sociale di Pescara per aiutare i senza fissa dimora della città.

Questa la richiesta del consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli.

Pignoli, con una richiesta al sindaco Carlo Masci, agli assessori all'Ascolto del Disagio Sociale, Nicoletta Di Nisio, al Patrimonio, Patrizia Martelli e alla presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità, Maria Luigia Montopolino, chiede di prolungare l'apertura del dormitorio sociale di via Lago Sant' Angelo, attualmente aperto per il Piano Freddo del Comune.

Questo quanto sottolinea Pignoli:

"Credo si tratti di una proposta fattibile e che dal punto di vista politico possa essere attuabile e che abbia i piedi per camminare, e che seppure non in modo definitivo potrebbe servire per risolvere almeno in parte il problema della presenza dei senzatetto che vivono in città in condizioni difficili e non solo per le rigide temperature di questo periodo. Dunque nulla osta credo, affinché possa essere estesa l'apertura della struttura. Sentito il parere positivo degli assessori credo si possa dare poi inizio a una seconda fase e cioè quella di mettersi attorno ad un tavolo e concordare anche con chi gestisce per il Piano freddo la struttura, ovvero l'associazione On The Road, per sapere se anche per loro questa proposta ha le gambe per camminare. Cosa produrrà secondo noi questa proroga della apertura? Sicuramente un miglioramento del decoro urbano nella nostra città perché attualmente l'unico dormitorio disponibile per queste persone più sfortunate di noi, è quello della Caritas che ha però posti limitati e per un tempo determinato, e così queste persone sono poi costrette a tornare ad accamparsi dove capita, al freddo e in condizioni di grande disagio".