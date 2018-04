Doppio bando per il Museo Colonna, Di Iacovo replica a Forza Italia: “Nessuna furbata”

L’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Giovanni Di Iacovo, interviene con una nota per rispondere nel merito a quanto paventato da Forza Italia tramite il capogruppo Marcello Antonelli circa il bando relativo al Museo Vittoria Colonna. Per Di Iacovo va chiarito innanzitutto che i bandi oggetto di attenzione "non sono affatto gemelli, ma sono avvisi completamente diversi l’uno dall’altro, meglio, complementari".

“Nessuna furbata, nessuna amnesia amministrativa, ma semplicemente l’esigenza, pressante sì, di mettere in rete le strutture museali cittadine e farle funzionare meglio, in primis il Colonna, senza dimenticare altri 14 luoghi ricompresi nel secondo bando insieme al citato museo. Un’impresa necessaria per rivitalizzarli e fino ad oggi mai concretamente realizzata. Ecco perché risulta impensabile fare uno studio globale che costruisca un’ipotesi di governance di rete museale e sinergie per tutte le strutture della città senza prevedere il Museo Colonna, che viene dunque ricompreso nel bando ultimo, perché le altre realtà si possano rapportare ad esso, com’è giusto che sia per uno dei principali musei cittadini”.

Di Iacovo aggiunge poi che se 7.000 euro erano l’importo per lo studio riguardante il solo Colonna, "va da sé che fosse più corposa la cifra relativa a uno studio per 15 musei! L’importo in questione è pari infatti a circa 20.000 euro, una cifra che ci sembra più che congrua, considerato il fine a cui il bando aspira e la nostra intenzione di mettere insieme il primo e il secondo studio, per vedere finalmente realizzata una sinergia che Pescara aspetta, merita e che ad oggi nessuno prima di noi ha concretamente affrontato".