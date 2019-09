Donna trovata morta a Porta Nuova, l'assessore Di Nisio e Pignoli: "Al via progetti per tutelare gli emarginati"

Avviare presto progetti per tutelare i senzatetto e gli emarginati in città. L'assessore comunale Di Nisio, assieme al consigliere comunale Udc Pignoli, interviene commentando la morte della 35enne artista di strada trovata morta ieri sera in un parcheggio a Porta Nuova.

Gli amministratori sottolineano come storie di questo tipo, di degrado ed emarginazione, con un epilogo drammatico non debbano più essere tollerate e per questo il Comune si impegnerà per aiutare i senza fissa dimora, specie quando è alle porte la stagione più fredda: