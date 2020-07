Il sindaco Masci: "La scomparsa di don Palmerino Di Sciascio addolora tutta la città"

«La scomparsa di don Palmerino Di Sciascio addolora l’intera città di Pescara che lo ha visto protagonista per decenni e ne ha saputo conoscere e apprezzare le qualità di sacerdote e di uomo».

Queste le parole del sindaco Carlo Masci nel commentare la scomparsa dello storico sacerdote della Beata Vergine Maria del Rosario che lui stesso volle agli inizi degli anni ’50 nel cuore di piazza Duca degli Abruzzi.

Una parrocchia che, come ricorda lo stesso primo cittadino, e che da subito è diventata luogo di aggregazione, non solo per il culto, ma anche per un senso diffuso di socialità.

«Don Palmerino svolgeva la sua missione pastorale anche nelle scuole, sia nelle vicinissime elementari di via Cavour, sia alle medie, sia al Liceo Classico», aggiunge Masci, «si è dedicato agli altri, sempre con dedizione e con instancabilità. Per i giovani di più generazioni è stato un punto di riferimento di formazione cristiana, per gli anziani ha rappresentato il sacerdote del conforto e della buona parola. La sua profonda cultura, spesa in ambito teologico e giuridico, ha saputo indirizzarne l’azione pastorale e quella di guida della comunità. Ha voluto che la sua chiesa fosse un luogo aperto a tutte le manifestazioni del sociale, dal cinema parrocchiale al teatro, dai concerti agli incontri culturali, facendola crescere anche nelle dimensioni e nel diversificato spirito di servizio. Non mancava di celebrare ogni giorno e fino a poco fa la Santa Messa pomeridiana, assieme a don Battista Arena che aveva raccolto il testimone del suo percorso di fede. La città di Pescara lo scorso anno ha reso omaggio a don Palmerino assegnandogli il Ciattè d’Oro, proprio in riconoscimento della sua opera di apostolato e di vita intesa in tutte le sue declinazioni. Per Pescara è stato un’istituzione non solo in ambito religioso. Ha lasciato detto che la chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario era «una parrocchia di nobili di cuore, che ho tirato su per il popolo che mi ha apprezzato e che mi ha voluto bene».