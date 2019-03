Il pescarese Domenico Pettinari eletto vice presidente del consiglio regionale

Il pescarese Domenico Pettinari è stato eletto questa mattina Vice Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo durante la prima seduta dell’XI Legislatura. L'esponente del Movimento 5 Stelle è stato votato a maggioranza.

“Sono onorato del riconoscimento che l’aula ha dato al M5S e alla mia persona - ha dichiarato Pettinari - Svolgerò il compito che mi è stato assegnato con responsabilità e abnegazione e continuerò a lavorare per una ferma opposizione volta a migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. La scorsa legislatura è stata caratterizzata da una gestione dell’aula che non ha sempre rispettato i diritti delle opposizioni: il mio impegno, invece, è indirizzato a garantire la giusta rappresentanza di tutte le forze politiche all’interno dell’aula, applicando il regolamento in modo imparziale e giusto”.