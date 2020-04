Tredici domande alla giunta regionale sull'ospedale Covid di Pescara: la senatrice Pd Pezzopane vuole chiarezza

La senatrice Pd Pezzopane, assieme ai vertici aquilani del partito, chiede spiegazioni e soprattutto risposte sulla decisione della giunta regionale Marsilio di aprire l'ospedale Covid19 a Pescara con un investimento di 11 milioni di euro, e sulla fase 2 dell'emergenza in Abruzzo.

Tredici domande in cui si chiede di conoscere quali sono le previsioni del contagio per le prossime settimane considerando che la decisione di aprire in tempi così rapidi un ospedale interamente dedicato ai malati di Coronavirus lascia presupporre che le risorse attualmente a disposizione sono insufficienti, soprattutto se dovesse esserci un aumento dei casi. Secondo la Pezzopane, la fase 2 non può essere affrontata con approssimazione

Stando agli atti da voi compiuti ci sembra di capire che si prevedono tempi difficili nella nostra regione. Perché non lo dite a noi cittadini? O non è così, e tutto sta funzionando e quindi i ricoveri stanno diminuendo?

Inoltre, si chiede di conoscere gli studi epidemiologici e le previsioni informando i cittadini dei ricoveri previsti nelle prossime settimane e mesi, oltre al piano di gestione della fase 2 in Abruzzo, che dovrà prevedere tamponi su tutta la popolazione, l'avvio di test sierologici e l'organizzazione e potenziamento della medicina sul territorio in collaborazione con i medici di base.

Quando sarà possibile prevedere come accade in altre regioni visite in casa? Avete previsto, alla luce delle osservazioni ormai acclarate degli epidemiologi, come risolvere il problema del contagio domestico per i sospetti costretti in quarantena? Non ritenete che il commissario Albani debba finalmente è quotidianamente riferire i dati riguardanti l'Abruzzo e le azioni conseguenti ai dati rappresentati, assumendosi le sue responsabilità tecniche?

Infine, la senatrice ed il Pd aquilano chiedono spiegazioni sul futuro dell'ospedale dell'Aquila, e la sorte degli altri nosocomi minori nella regione.