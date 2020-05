Dl rilancio, Conte annuncia: "Niente Tosap per bar e ristoranti"

Per l'occupazione di suolo pubblico "bar e ristoranti non pagheranno la Tosap, grazie alla collaborazione con l'Anci". Lo ha annunciato stasera, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte dopo il varo del dl rilancio, aggiungendo che verranno tagliati 4 miliardi di tasse.

Conte: "Per i lavoratori risorse pari a 25,6 miliardi"

Il presidente del consiglio ha spiegato che il governo introdurrà "misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro".

600 euro per gli autonomi subito, poi saliranno a 1000 euro

Giuseppe Conte ha poi fatto sapere che "per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro".