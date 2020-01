Divieto di fumo in spiaggia e nei parchi pubblici, approvazione all'unanimità del consiglio comunale

Vietare la possibilità di fumare in spiaggia e nei parchi pubblici di Pescara.

Questo l'obiettivo dell'ordine del giorno presentato da Mirko Frattarelli e votato all'unanimità dal consiglio comunale.

Con la votazione favorevole si invitano sindaco e giunta a mettere in campo progetti e iniziative che disincentivino l'atto del fumare in tutte le aree verdi comunali, come parchi e giardini, e in tutto il litorale cittadino, quindi spiaggia e battigia. Lo scopo è quello sia di limitare i danni derivanti dal fumo passivo, che di rispettare e difendere l'ambiente.

Così spiega il suo ordine del giorno Frattarelli: