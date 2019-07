Mare Pescara, Stella (M5S): "Valori negativi dalle analisi Arta, divieto di balneazione permanente in via Leopardi"

Divieto di balneazione permanente nel tratto di mare antistante via Leopardi a Pescara.

Torna a chiderlo il Movimento 5 Stelle dopo le ultime analisi eseguite dall'Arta sui campioni di acqua prelevati in quella zona.

“I dati oltre il limite di legge", dice la consigliere regionale pentastellata Barbara Stella, rilevati sia in data 17 luglio che nelle ultime analisi del 22 luglio, confermano quanto il problema della scarsa qualità dell’acqua, nella porzione situata all’altezza di Via Leopardi, sia reale e concreto. Il divieto di balneazione rimane e deve essere permanente per tutta la stagione. La Giunta ora non ha più alibi, deve smettere di tergiversare e dare risposte concrete a tutela della salute dei cittadini”.

L'esponente dei 5 Stelle annuncia che "depositerò un’interpellanza urgente affinché il governo regionale di centro destra spieghi agli abruzzesi, una volta per tutte, cosa hanno realmente intenzione di fare per salvaguardare il nostro mare. Finalmente avremo l’occasione di ascoltare cosa vuole fare l’assessore Febbo, che aveva annunciato che a tre analisi buone consecutive avrebbe riaperto la balneabilità. Ma oggi che addirittura abbiamo due analisi consecutive negative, che vanno a confermare l’insalubrità del tratto di costa, cosa intende fare? Chiediamo che l’assessore entri nel merito delle cose invece di nascondersi dietro a false accuse di allarmismo ingiustificato. I dati dell’Arta confermano la bontà dell’azione che portiamo avanti da mesi, insieme ai consiglieri comunali di Pescara e alla Deputata Daniela Torto. Sono mesi, infatti, che sosteniamo che con la salute dei cittadini non si può fare il gioco delle tre carte, cambiare nome al punto di prelevamento non ha migliorato la qualità delle acque".