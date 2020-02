Parte la fase 2 di "Plasticfree": arrivano i distributori d'acqua gratuiti in tutte le scuole comunali

Parte la fase 2 del progetto #Plasticfree dell'amministrazione comunale di Pescara, riguardante l'eliminazione della plastica monouso dagli uffici e palazzi comunali e dalle scuole cittadine. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco che ha incontrato i dirigenti scolastici per concordare l'avvio della nuova fase che prevede l'installazione di erogatori d'acqua gratuiti nei piani delle scuole, a disposizione degli alunni, dei docenti e del personale.

Per ogni scuola saranno installati circa 6 - 7 erogatori, uno per ogni piano dove i ragazzi potranno rifornirsi con le loro borracce in alluminio, eliminando di fatto l'uso delle bottigliette di plastica monouso. Presenti all'incontro i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi 2 con la dirigente Maria Grazia Santilli, il 3 con la dirigente Elena Marullo, il 4 e il 7, quest’ultimo con la dirigente Rossella Di Donato.

La prima fase, ricorda l'assessore Del Trecco, è partita con la distribuzione di borracce di alluminio ai dipendenti comunali, l'installazione degli erogatori nei palazzi del Comune di Pescara per scoraggiare e bandire l'uso della plastica monouso:

Ora partiamo anche nelle scuole: ho ufficialmente comunicato ai dirigenti scolastici presenti alla riunione, e invieremo una lettera formale a quelli che non erano presenti, che nei prossimi giorni ci sarà il sopralluogo nelle scuole di operai e idraulici comunali per concordare con gli stessi dirigenti l’esatta collocazione degli erogatori di acqua in tutte le scuole di competenza su Pescara, quindi scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E i dirigenti hanno dato la propria piena disponibilità. Il Comune prenderà a noleggio gli impianti che, tenendo conto della fascia di età molto sensibile che andremo a servire, erogherà solo acqua a temperatura ambiente e liscia, per venire incontro all’età dell’utenza che difficilmente riuscirebbe a gestire il consumo di acqua frizzate e fredda. Inoltre tutti gli impianti saranno dotati di una lampada a Led che è un battericida e metteremo subito a regime il cambio periodico dei filtri, per fornire alle famiglie tutte le opportune garanzie circa la buona qualità dell’acqua servita, specie in questo periodo.

Inoltre, fa sapere l'assessore, si terranno degli incontri con i bambini per sensibilizzarli al tema dell'educazione ambientale, ricordando che l'obiettivo del Comune è quello di portare il porta a porta spinto in tutte le strade e i quartieri della città, con la possibilità di eliminare dal quadrilatero del centro i grandi cassonetti sostituiti con contenitori mobili che saranno spostati e rimarranno solo il tempo necessario per il conferimento da parte dei condomini, lasciando lungo le vie solo i cestini piccoli.