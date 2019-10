Distretto sanitario Pescara sud, sopralluogo di Blasioli: "Pronto entro settembre 2020"

Entro un anno dovrebbe essere operativo ed aperto al pubblico il nuovo distretto sanitario di Pescara sud. Lo ha fatto sapere l'ex vicesindaco e consigliere regionale Blasioli, a seguito del sopralluogo effettuato oggi sul posto, dove ha verificato l'avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito.

La nuova struttura si trova fra via Rio Sparto e strada comunale Piana a San Donato, con una superficie di 1270 metri quadrati, ed accogliera gli utenti che oggi devono arrivare in centro fino a via Rieti, un bacino di circa 70 mila cittadini, diminuendo liste d'attesa e di prenotazione del Cup.Blasioli ha ringraziato l'ex manager Asl Mancini che grazie il suo intervento ha sbloccato i lavori fermi da decenni per un contenzioso legale:

Nel corso degli anni il progetto, che risale al 1988, è stato modificato e aggiornato per fare spazio a nuovi ambulatori. Ma ad allungare i tempi di realizzazione del distretto è stato soprattutto un contenzioso, risolto solo alla fine del 2014, fra la ditta che si è occupata inizialmente dei lavori, la Nicolaj srl, e la Asl. Dopo la transazione che ha messo fine a questa lunghissima vicenda giudiziaria, Mancini ha fatto ripartire i lavori, affidati oggi ad una ditta di Napoli per un importo di 1 milione 200mila euro, e oggi ho potuto constare con i miei occhi che l’edificio è a ottimo punto (stamattina gli operai della ditta erano intenti a installare l’impianto elettrico). Una volta concluso questo appalto, mancherà solo la rifinitura esterna e il nuovo distretto sarà pronto.

Blasioli poi prosegue aggiungendo che ora occorre portare avanti il secondo lotto di lavori della strada pendolo, per un accesso ancora più comodo allo stesso distretto, annunciando di voler tornare nei prossimi mesi per un nuovo sopralluogo e per garantire l'apertura nei tempi minimi possibili.