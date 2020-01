Un intero piano inutilizzato e carenza di personale medico ed infermieristico nel distretto sanitario di Città Sant'Angelo - FOTO

Un sopralluogo per verificare la situazione del distretto sanitario di Città Sant'Angelo, con le criticità riscontrate e gli interventi per migliorarne le potenzialità. ll sindaco angolano Perazzetti si è recato questa mattina nella struttura assieme all'assessore Valloreo, dove ha potuto constatare che un intero piano della palazzina è chiuso ed inutilizzato, dove invece si potrebbero ospitare altri utenti raddoppiando la capacità della struttura.

Problemi di carenza di personale infermieristico e parzialmente anche di quello medico, con la necessità di potenziare il personale medico in particolare con oculisti, ecografisti, otorini che non sono stati rimpiazzati.

Perazzetti ha poi dichiarato:

La sede non presenta criticità strutturali insormontabili, e con un piccolo investimento si potrebbero erogare servizi che servirebbero a sgravare Pescara dell’importante carico che ha.

Nel corso del sopralluogo, ci siamo impegnati per trovare una soluzione adeguata e che possa essere funzionale non solo ai cittadini angolani ma per l’intero territorio provinciale e regionale. Nei prossimi giorni, inizieremo a intraprendere i primi colloqui per risolvere al più presto la situazione e rilanciare la nostra struttura sanitaria.