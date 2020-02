L'assessore Verì nel Distretto Sanitario di Città Sant'Angelo per il rilancio della struttura

L'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha incontrato il personale del Distretto Sanitario di Città Sant'Angelo allo scopo di valutare le problematiche della struttura ma anche il suo rilancio.

Ad accompagnare la Verì il sindaco Matteo Perazzetti e l'assessore comunale con delega alla Sanità, Maurizio Valloreo.

L'assessore regionale ha visitato con attenzione l'intera struttura e in seguito ha tenuto una riunione.

«Sono state sollevate tutte le problematiche riguardanti il Distretto e sono state comunicate anche tutte le idee per far sì che un fiore all’occhiello della sanità locale e regionale come quella di Città Sant’Angelo, non venga lasciata far morire. Finalmente si è acceso un focus sul nostro Distretto Sanitario che da anni era stato lasciato in disparte e derelitto dalla precedente amministrazione. Adesso ci muoveremo immediatamente per realizzare uno studio approfondito e dettagliato sulle esigenze reali e poi, già nel mese di marzo, fisseremo un nuovo appuntamento per far continuare a muovere la macchina amministrativa», fa sapere il primo cittadino.

Questo quanto dice la Verì al termine del sopralluogo: