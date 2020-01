"Cepagatti Unita" sul distretto sanitario: "L'assessore Sborgia solo ora si accorge delle criticità"

I consiglieri della lista "Cepagatti Unita" rispondono all'assessore Camillo Sborgia dopo le polemiche innescate sul distretto sanitario.

Gli esponenti della lista sottolineano come solo ora Sborgia si accorga delle criticità dopo aver inaugurato la strutttura con gli allora governatore Luciano D'Alfonso e assessore Silvio Paolucci.

Questo quanto dichiarano i consiglieri di "Cepagatti Unita":

«Sorprende che all’epoca non avesse visto che il secondo piano della struttura era inutilizzato, né tantomeno lo preoccupavano quelle folle di anziani costretti a un lungo pellegrinaggio in altri centri della provincia per una semplice ecografia. Ma oggi, con l’arrivo del centrodestra in Regione, l’assessore Sborgia viene illuminato sulla via di Damasco e alza la voce. Vogliamo rassicurare il buon assessore: l’assessore Verì e la compagine di governo guidata dal governatore Marsilio risolveranno le criticità che la sua sinistra non è stata in grado neanche di sfiorare. Sono ancora vivide nella memoria le immagini di un sorridente assessore Sborgia che con l’ex sindaco Rapattoni e il governatore D’Alfonso inaugurava il nuovo distretto, spendendo solo parole di elogio nei confronti di quella struttura: in quei giorni tutto funzionava e la Regione a suo dire aveva dotato Cepagatti di un centro all’avanguardia funzionale anche agli altri comuni dell’hinterland. Eppure anche in quei giorni l’ecografo era incappucciato, il secondo livello del manufatto era inutilizzato e nessuno parlava della realizzazione di un Centro Diurno. Non solo: al di là delle competenze regionali, non risulta che l’assessore Sborgia abbia mai avanzato alcuna richiesta di ‘miglioramento’ della funzionalità del Distretto neanche ai vertici dell’Azienda sanitaria di competenza, quella di Pescara, e al suo manager Armando Mancini, cessato da poco dalle sue funzioni. Ma l’alba del 2020 ha improvvisamente fugato le nubi dalla coscienza dell’assessore Sborgia. Il suo ritrovato senso civico sicuramente lo aiuterà a occuparsi del territorio che amministra, mentre al potenziamento del Distretto Sanitario ci penserà la giunta regionale Marsilio, chiamata, ancora una volta, a rimediare ai danni e alle inefficienze ereditati dalla giunta D’Alfonso».